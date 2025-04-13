Жена Петросяна рассказала о его состоянии

Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян чувствует себя нормально, его состояние не ухудшалось. Об этом ТАСС заявила его супруга Татьяна Брухунова.
«Евгений Ваганович в полном порядке», — сказала она. Брухунова также назвала враньем публикации об ухудшении самочувствия Петросяна.
Ранее издание Shot заявило, что артист обратился за экстренной помощью к медикам из-за проблем с дыханием. Утверждалось, что врачи выявили у Петросяна легкую форму коронавируса и подозрение на острый бронхит, но от госпитализации юморист отказался.
8 марта стало известно, что Петросяна экстренно госпитализировали с кишечным кровотечением. Артисту стало плохо дома, его близкие вызвали скорую помощь. 9 марта юмориста выписали, так как он почувствовал себя лучше. Вскоре Петросян вышел на связь и анонсировал концерт в Серпухове.