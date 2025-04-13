Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:04, 13 апреля 2025Интернет и СМИ

Жена Петросяна рассказала о его состоянии

Жена Петросяна Брухунова заявила, что артист чувствует себя нормально
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @bruhunova

Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян чувствует себя нормально, его состояние не ухудшалось. Об этом ТАСС заявила его супруга Татьяна Брухунова.

«Евгений Ваганович в полном порядке», — сказала она. Брухунова также назвала враньем публикации об ухудшении самочувствия Петросяна.

Ранее издание Shot заявило, что артист обратился за экстренной помощью к медикам из-за проблем с дыханием. Утверждалось, что врачи выявили у Петросяна легкую форму коронавируса и подозрение на острый бронхит, но от госпитализации юморист отказался.

8 марта стало известно, что Петросяна экстренно госпитализировали с кишечным кровотечением. Артисту стало плохо дома, его близкие вызвали скорую помощь. 9 марта юмориста выписали, так как он почувствовал себя лучше. Вскоре Петросян вышел на связь и анонсировал концерт в Серпухове.

    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности удара по Сумам

    В России отреагировали на публикации о новом разделе мира

    Получивший ножевые ранения от подруги актер назвал произошедшее обычной ссорой влюбленных

    Два футболиста столкнулись в матче Первой лиги и потеряли сознание

    В Британии министр сдался полиции за использование телефона за рулем

    Женщина почувствовала себя плохо во время мытья посуды и узнала неожиданную причину

    В Госдуме высказались об идее Келлога разделить Украину на зоны контроля

    Захарова возмутилась награждением посетившей Курскую область итальянской журналистки

    Жена Петросяна рассказала о его состоянии

    В Кремле назвали катастрофичным нежелание Киева соблюдать мораторий на удары по энергетике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше