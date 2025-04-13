Жена Петросяна рассказала о его состоянии

Жена Петросяна Брухунова заявила, что артист чувствует себя нормально

Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян чувствует себя нормально, его состояние не ухудшалось. Об этом ТАСС заявила его супруга Татьяна Брухунова.

«Евгений Ваганович в полном порядке», — сказала она. Брухунова также назвала враньем публикации об ухудшении самочувствия Петросяна.

Ранее издание Shot заявило, что артист обратился за экстренной помощью к медикам из-за проблем с дыханием. Утверждалось, что врачи выявили у Петросяна легкую форму коронавируса и подозрение на острый бронхит, но от госпитализации юморист отказался.

8 марта стало известно, что Петросяна экстренно госпитализировали с кишечным кровотечением. Артисту стало плохо дома, его близкие вызвали скорую помощь. 9 марта юмориста выписали, так как он почувствовал себя лучше. Вскоре Петросян вышел на связь и анонсировал концерт в Серпухове.