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07:00, 14 апреля 2025Ценности

Дочь популярной телеведущей появилась на публике в прозрачных микрошортах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ameliagray

Американская модель Амелия Грей Хэмлин в откровенном образе появилась на публике. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,7 миллиона подписчиков.

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина посетила мероприятие бренда H&M в Лос-Анджелесе, где была продемонстрирована ​​весенняя коллекция марки. Она предстала перед камерами в корсетном топе-бюстье без бретелей и прозрачных кружевных микрошортах черного цвета, под которые надела крошечные трусы с заниженной талией.

Также 23-летняя манекенщица примерила черные лоферы без задника и высокие белые носки.

В феврале Амелия Грей Хэмлин с обнаженной грудью появилась на подиуме в рамках Недели моды в Милане.

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