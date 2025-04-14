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14:26, 14 апреля 2025Наука и техника

Платным пользователям Skype отказались вернуть деньги

Microsoft отказалась вернуть деньги платным пользователям закрывающегося Skype
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Microsoft отказалась возвращать деньги пользователям Skype. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

У мессенджера и сервиса видеосвязи от Microsoft была платная функция, которая позволяла совершать звонки на номера пользователей. Журналисты WP отметили, что клиенты Skype годами пользовались ею, чтобы совершать дешевые международные звонки. Однако Microsoft не только закрыла эту функцию, но и отказалась возвращать пользователям с положительным балансом деньги.

5 мая сервис Skype прекратит работу, его функции будут доступны в мессенджере Teams. Авторы газеты заметили, что в Microsoft не стали объяснять, что делать платным пользователям Skype и как вернуть их деньги. Журналисты издания направили Microsoft запрос, но не получили оперативного ответа. Также они не смогли выяснить, сколько денег пользователи мессенджера хранили на своих балансах.

В качестве примера журналисты привели истории некоторых пользователей, которые платили за связь в Skype. Так, Карен Гриффин из США с 2009 года платила Skype, чтобы звонить своему другу в Италию — на ее счету осталось 25 долларов, или около двух тысяч рублей. Другая пользовательница Стейси Хиггинботам оставила на балансе Skype 9 долларов, или около 800 рублей — теперь она не знает, как вывести свои деньги.

В конце февраля компания Humane, выпустившая в 2024 году гаджет на основе искусственного интеллекта (ИИ) AI Pin, прекратила его поддержку. Пользователям, которые приобрели устройство 90 дней назад или позже, не позволили совершать возврат девайса.

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