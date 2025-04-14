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18:29, 14 апреля 2025Наука и техника

Любителей «дубайского шоколада» предупредили об опасности его потребления

Daily Mail: Копии «дубайского шоколада» могут содержать афлатоксины и глицидол
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Вирусный «дубайский шоколад» стремительно набирает популярность по всему миру, но вместе с ним на рынке появляются и опасные подделки. Новое исследование показало: некоторые копии этого десерта могут представлять угрозу для здоровья. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о шоколадном батончике с фисташками и хрустящей восточной вермишелью кадаиф. Его придумала британско-египетская кондитер Сара Хамуда в Дубае, и за последний год он стал настоящим интернет-хитом. Вдохновленные этой сладостью, многие производители начали выпускать свои версии, но не все из них оказались безопасными.

Специалисты из Государственного химико-ветеринарного управления Штутгарта протестировали восемь образцов «дубайского шоколада», завезенных из ОАЭ и Турции. В шести из них они обнаружили опасные уровни 3-MCPD — вещества, которое может образовываться при переработке пальмового масла. Оно считается потенциальным канцерогеном.

Также в составе некоторых образцов нашли афлатоксины — яды, вырабатываемые плесневыми грибами, и глицидол, еще одно подозреваемое канцерогенное соединение. Все это вещества невозможно определить на вкус или запах, они могут долго оставаться незаметными в продуктах питания.

Другие нарушения касались состава: вместо настоящего какао-масла производители использовали дешевые заменители вроде подсолнечного и пальмового масла, хотя на упаковке было указано обратное. Зеленый цвет начинки достигался с помощью пищевых красителей, имитируя большое количество фисташек.

Агентство по пищевым стандартам Великобритании уже предупредило покупателей, что подобные подделки могут продаваться в магазинах незаконно. Если в них не указаны аллергены или запрещенные добавки, это может быть опасно.

Немецкие эксперты продолжают проверку: они планируют изучить и другие версии «дубайского шоколада», произведенные в других странах, чтобы установить, какие из них действительно безопасны.

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