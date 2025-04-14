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20:26, 14 апреля 2025Путешествия

У самолетов Boeing начали отваливаться унитазы

У самолетов Boeing 787 Dreamliner начали отваливаться унитазы
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Matt Mills McKnight / Reuters

У самолетов Boeing 787 Dreamliner начали отваливаться унитазы — такой дефект заметило FAA (Федеральное управление гражданской авиации США). Об этом сообщает Federal Register.

Уточняется, что проблема касается лишь некоторых моделей и связана она с коррозией. Крепления унитазов и раковины могут отходить от своих мест, предупредили в ведомстве пассажиров. По словам специалистов, коррозия возникла из-за контакта алюминия и углеродного волокна во влажной среде.

Ранее у очередного самолета Boeing авиакомпании American Airlines нашли проблему с дверью в грузовом отсеке. Над Тихим океаном пилоты развернули самолет без объяснения причин. Пассажиры рассказали, что ситуация казалась опасной.

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