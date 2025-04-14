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07:13, 14 апреля 2025Интернет и СМИ

Женщина начала принимать лекарства и удивилась цвету своей мочи

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @Powerful-Prior-1959 / Reddit

Пользовательница Reddit под ником Powerful-Prior-1959 поделилась фотографией, на которой показала пробирку с мочой зеленого цвета. Ее снимок развеселил многих пользователей.

На фото, которое разместила пользовательница, видно, как она держит пробирку с жидкостью зеленого цвета в туалете. «Я принимаю лекарства, которые окрашивают мою мочу в зеленый», — рассказала пользовательница. В комментариях она уточнила, что причиной необычного эффекта стал препарат Cystex, назначаемый для лечения инфекций мочевыводящих путей.

Один из комментаторов под ником bodhiseppuku вспомнил случай из службы в морской пехоте США, где его друг специально принял добавку, окрашивающую мочу в фиолетовый цвет, чтобы разыграть коллег на тесте на наркотики. «Запрещенная светящаяся палочка», «С возвращением, Халк», «Золотой дождь теперь зеленый», — пошутили также комментаторы.

Ранее другой пользователь Reddit под ником FluffPenguin поделился фотографией своих глаз после шести операций на глаза из-за катаракты. В общей сложности за 17 лет после постановки диагноза мужчине сделали шесть операций: одну на левом глазу и пять на правом.

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