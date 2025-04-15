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13:17, 15 апреля 2025Ценности

Эмили Ратаковски осудила полет Кэти Перри и невесты Джеффа Безоса в космос

Модель Эмили Ратаковски обвинила компанию Джеффа Безоса в уничтожении природы
Мария Винар

Кадр: Blue Origin

Модель и актриса Эмили Ратаковски осудила полет певицы Кэти Перри и невесты миллиардера Джеффа Безоса, репортерши Лорен Санчес, в космос. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Манекенщица поделилась видео, в котором раскритиковала частную аэрокосмическую компанию Blue Origin и знаменитостей, участвовавших в 11-минутном путешествии. Знаменитость обвинила их в пренебрежительном отношении к природе.

«Эта космическая миссия сегодня утром? Это конец света, черт возьми. Это больше, чем развлечение. Это так вы заботитесь о матери-земле? Отправляетесь на космическом корабле, построенном и оплаченном компанией, которая в одиночку уничтожает планету?» — возмутилась Ратаковски.

Кроме того, звезда призвала фанатов посмотреть на состояние мира и подумать о том, сколько ресурсов было брошено на, чтобы отправить женщин в космос. «Для чего? Какой там был маркетинг? Это все отвратительно», — заявила она.

Многоразовая система New Shepard стартовала в понедельник, 14 апреля, в 16:30 по московскому времени с площадки в Техасе. В полете, который длился всего 11 минут, участвовали репортерша Лорен Санчес, певица Кэти Перри, активистка Аманда Нгуен, телеведущая Гейл Кинг, бывший инженер НАСА Айша Боу и кинопродюсер Кериэнн Флинн.

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