РИА Новости: Оператор дрона «Овод» поразил объект ВСУ под Часовым Яром из Москвы

Оператор российского FPV-дрона «Овод» впервые поразил объект Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Впервые за все время, впервые на планете сегодня было боевое применение дрона [из Москвы] с поражением в Часовом Яре...», — рассказал агентству командир добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Испанец», находившийся рядом с оператором дрона во время испытания.

Поражение цели под Часовым Яром стало возможно благодаря новой системе управления «Орбита». По словам ее разработчика, эта система способна изменить общую картину конфликта на Украине, позволяет операторам дроном чувствовать себя безопасно.

Ранее система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» сорвала 317 атак украинских беспилотников. Благодаря этой системе удалось перехватить сотни дронов ВСУ над Донецком, Макеевкой и Горловкой.