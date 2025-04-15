Определен способ повышения либидо

Регулярные занятия пилатесом помогли улучшить сексуальную жизнь женщин с нарушением половой функции. Согласно новому исследованию турецких урологов, уже через 12 недель тренировок участницы эксперимента сообщили об увеличении сексуального желания, учащении оргазмов и общем повышении удовлетворенности интимной сферой. Исследование опубликовано в BMC Urology.

Пилатес — система физических упражнений, разработанная для восстановления после травм, включает медленные движения, направленные на укрепление глубоких мышц тела, особенно мышц тазового дна, отвечающих за поддержку внутренних органов и важнейших для сексуального здоровья.

В исследовании приняли участие 93 женщины в возрасте от 21 до 47 лет, у которых была диагностирована сексуальная дисфункция. Половина из них занималась пилатесом дважды в неделю по часу в течение трех месяцев, вторая группа жила как обычно.

По итогам опросов, женщины из группы пилатеса отметили заметные улучшения по всем показателям сексуального здоровья. У контрольной группы значимых изменений не наблюдалось. Также у участниц, регулярно выполнявших упражнения, снизились симптомы депрессии.

Авторы подчеркивают, что пилатес может стать полезным дополнением к терапии сексуальных нарушений, но его эффективность требует дальнейшего подтверждения.