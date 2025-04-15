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12:55, 15 апреля 2025Наука и техника

Раскрыта удивительная польза квашеной капусты

AEM: Ферментированная капуста укрепляет защитный барьер кишечника
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Американские ученые обнаружили, что квашеная капуста действительно полезна для кишечника, в отличие от сырой. Новое исследование Калифорнийского университета в Дейвисе, опубликованное в журнале Applied and Environmental Microbiology, показало: ферментированная капуста укрепляет защитный барьер кишечника и может снижать воспаление.

Команда под руководством профессора пищевых наук Марии Марко сравнила действие сырой капусты, квашеной капусты и рассола, оставшегося после ферментации. Все образцы тестировали на культурах кишечных клеток, чтобы выяснить, как они влияют на их целостность при воспалении.

Результат: только квашеная капуста продемонстрировала защитный эффект. Ни свежая капуста, ни рассол этого не показали. Причем не было разницы между домашней и магазинной капустой — обе укрепляли клетки кишечника.

«Многие вещества, появляющиеся при ферментации капусты, совпадают с метаболитами, которые производит наша кишечная микрофлора» — говорит Марко.

Ферментация изменяет химический состав капусты — увеличивает содержание молочной кислоты, аминокислот и растительных соединений, которые считаются полезными для пищеварения. Ученые выявили сотни различных соединений и сейчас изучают, какие из них отвечают за наибольший вклад в здоровье кишечника.

Следующим шагом станут клинические испытания: если эффекты подтвердятся на людях, квашеная капуста может стать полноценной частью рациона в профилактике воспалительных заболеваний ЖКТ.

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