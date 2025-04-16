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23:44, 16 апреля 2025Россия

Милонов оценил призыв демографа к женщинам «не раздвигать ноги» до свадьбы

Милонов о призыве «не раздвигать ноги»: Ученым не стоит использовать хайп
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT оценил заявление директора Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслана Ткаченко, который призвал женщин «не раздвигать ноги» до свадьбы.

По словам Милонова, демография не описывает политику в области рождения и ценности в обществе, которые влияют на индекс фертильности.

«Иногда у нас используются гротескные способы. В иностранном языке это называется словом "хайп". Но он не полезен иногда бывает», — отметил депутат.

Ранее глава Института демографического развития (ИДР) Руслан Ткаченко заявил, что россиянкам не следует «раздвигать ноги до свадьбы». По словам Ткаченко, женщины сами несут ответственность за незапланированную беременность и отсутствие секса до брака поможет избежать абортов. Из слов Ткаченко следует, что начинать сексуальную жизнь россиянкам следует лишь после официальной регистрации брака.

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