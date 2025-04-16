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13:43, 16 апреля 2025Экономика

Москвичка пострадала из-за «Яндекс Лавки»

Москвичка не получила необходимый для пожилой матери заказ из «Яндекс Лавки»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Жительница Москвы рассказала, как она пострадала из-за действий сервиса «Яндекс Лавка». Ей привезли чужой заказ, а своего она не дождалась, рассказала москвичка «Газете.ру».

Продукты предназначались ее пожилой матери. Женщина заказала для нее овсянку, огурцы, воду, кукурузный хлеб и томатную пасту. Вместо нужного заказа клиентке сервиса доставили десяток банок колы и эклеры из «Азбуки вкуса». При этом необходимые продукты критично нужны были вечером 15 апреля, потому что 16 апреля рано утром ей нужно было отвезти их матери.

В службе поддержки женщине помочь смогли не сразу: решение вопроса затянулось до позднего вечера. «Вопрос с заказом, который нужен был критично и, главное, к нужному времени, не был решен», — пожаловалась она.

В итоге москвичке вернули деньги на карту. «Но вся эта ситуация создала проблему на ровном месте», — подытожила она.

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