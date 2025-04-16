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20:32, 16 апреля 2025Экономика

Раскрыто влияние магнитных бурь на здоровье

Врач Чернышова: Магнитные бури неощутимы для здоровых людей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Здоровые люди никак не ощущают магнитные бури — их организм успевает вовремя подстроиться. Влияние метеоизменений на самочувствие раскрыла россиянам врач-терапевт Надежда Чернышова, пишет RT.

В зоне риска во время магнитных бурь находятся люди с ослабленным иммунитетом, перенесшие тяжелые инфекционные и вирусные болезни, а также те, кто страдает от сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

Чтобы легче переносить такие периоды, нужно укреплять сосудистый тонус, посоветовала Чернышова. В этом помогут физическая активность, контрастные ванны и контрастный души закалка летом. Также можно ходить босиком по разным поверхностям, добавила врач.

«[Важно] соблюдать, так сказать, правильный режим сна и отдыха, то есть пораньше ложиться, наладить сон. И в такие дни не злоупотреблять тяжелой пищей», — подчеркнула терапевт и уточнила, что алкоголь и курение тоже стоит исключить.

В среду, 16 апреля, на Земле началась магнитная буря. По прогнозам специалистов, она продлится до утра четверга, 17 апреля.

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