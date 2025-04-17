Напавший с молотком на учительницу в Люберцах школьник попал на видео

Mash опубликовал видео с напавшим на учительницу в Люберцах школьником

Появилось видео с напавшим на учительницу в Люберцах школьником. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах виден ученик, который схватил одного из школьников, пока остальные убегали из класса. В один момент он отпустил мальчика и сам побежал, держа в руках молоток.

Об инциденте в Подмосковье стало известно ранее 17 апреля. Сообщалось, что преподаватель математики вела урок и писала задание на доске. В один момент пятиклассник достал из рюкзака молоток, подошел к учительнице и ударил ее сзади по голове.

После нападения мальчик покинул школу и ушел в лес. Известно, что у него с собой был нож.