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19:24, 17 апреля 2025Россия

Напавший с молотком на учительницу в Люберцах школьник попал на видео

Mash опубликовал видео с напавшим на учительницу в Люберцах школьником
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео с напавшим на учительницу в Люберцах школьником. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах виден ученик, который схватил одного из школьников, пока остальные убегали из класса. В один момент он отпустил мальчика и сам побежал, держа в руках молоток.

Об инциденте в Подмосковье стало известно ранее 17 апреля. Сообщалось, что преподаватель математики вела урок и писала задание на доске. В один момент пятиклассник достал из рюкзака молоток, подошел к учительнице и ударил ее сзади по голове.

После нападения мальчик покинул школу и ушел в лес. Известно, что у него с собой был нож.

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