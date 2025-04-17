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01:14, 17 апреля 2025Культура

Названа причина смерти звезды сериала «Сплетница»

NBC: Актриса Мишель Трахтенберг умерла из-за вызванных диабетом осложнений
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Причиной смерти Мишель Трахтенберг, известной по ролям в сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров», стали осложнения, вызванные диабетом. Об этом сообщает NBC.

Эта информация следует из данных офиса судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, уточняет телеканал. «Диабет может увеличить риск неалкогольной жировой болезни печени, когда в печени накапливается слишком много жира», — сообщается в материале.

Источник телеканала также подтвердил, что незадолго до своей смерти Трахтенберг перенесла операцию по пересадке печени. При этом конкретные причины этой операции не называются.

О смерти актрисы стало известно в феврале. Ей было 39 лет.

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