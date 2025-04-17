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16:29, 17 апреля 2025Из жизни

Священник призвал православных навсегда отказаться от одной категории продуктов

Протоиерей Пушкарев призвал православных отказаться от продуктов с кровью
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Православным следует навсегда отказаться от продуктов, в которых есть кровь. Об этом заявил благочинный Второго Иркутского районного округа и протоиерей Свято-Троицкого храма села Хомутова Вячеслав Пушкарев в интервью «Аргументам и Фактам».

Пушкарев объяснил, что, согласно Ветхому Завету, любая кровь — это душа. Она вредна духовно и телесно, поэтому должна быть вылита в чистое место. Священник призвал верующих перестать есть гематоген, кровяную колбасу и мясо с кровью.

По словам Пушкарева, эту категорию продуктов нельзя приносить в храм для освящения — так же, как рыбу и морепродукты, поскольку там совершается строго бескровная жертва.

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«На праздник можно приносить фрукты, овощи, хлеб, сыр, масло сливочное и растительное, вино, яйца, символизирующие Воскресение из мертвых и творожную пасху, которая является воспоминанием о Ветхозаветной Пасхе», — рассказал священник.

Если освященные продукты испортятся, их следует сжечь или закопать в огороде или лесу. Пушкарев также добавил, что их можно завернуть в хлопчатобумажную ткань с тяжелым камнем и бросить в водоем. Оставшимися угощениями полакомятся рыбы.

Ранее сообщалось, что врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности протоиерей Михаил Потокин заявил, что не стоит покупать куличи в пакетах с изображениями религиозных символов. По его словам, потом их приходится выбрасывать, что показывает непотребное отношение к святыням.

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