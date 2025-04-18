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07:01, 18 апреля 2025Наука и техникаЭксклюзив

Россиян предупредили о телефонах с вирусами в продаже

Роскачество: Дешевые смартфоны часто содержат вирусы
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Flipsnack / Unsplash

Покупка дешевых смартфоном в ценовой категории до 5 тысяч рублей может обернуться неприятным сюрпризом для пользователей -— в них могут быть установлены вирусы и другое вредоносное программное обеспечение (ПО). О том, как обезопаситься от такой покупки рассказали «Ленте.ру» в Центре цифровой экспертизы «Роскачества».

«В последние годы проблема с вирусной техникой усугубилась. Дело в том, что часть смартфонов, доступных в российских магазинах электроники и на популярных маркетплейсах, импортируется в страну неофициально, минуя прямые поставки от производителя», -— заявили в Роскачестве.

Там пояснили, что смартфоны, ввезенные по серому импорту, могут не проходить сертификацию и контроль качества, что, в свою очередь, увеличивает риск приобретения устройства с вредоносным программным обеспечением.

«Зачастую они [производители] закупают дешевые компоненты, включая модули, которые могут содержать вирусы. Важно понимать, что производитель может даже не подозревать о наличии вредоносного программного обеспечения в этих модулях», -— сообщили в цифровой экспертизе.

В ведомстве рекомендуют избегать покупки бюджетных моделей, особенно до 5 тысяч рублей, потому что низкая цена почти всегда означает компромисс в качестве компонентов и безопасности. Дешевые модули сотовой связи в бюджетных смартфонах, которые стоят всего несколько рублей, не могут содержать протоколы безопасности, отмечают эксперты. Также пользователю нужно убедиться, что покупаемый смартфон сертифицирован и соответствует всем стандартам безопасности.

«Отдавайте предпочтение известным брендам. Компании с хорошей репутацией, как правило, вкладывают больше средств в безопасность своих устройств и регулярно выпускают обновления», -— резюмировали в Роскачестве.

Ранее в МВД России рассказали о признаках, по которым можно определить, что на смартфон было установлено вредоносное ПО. Так, на взлом смартфона может указывать снижение его производительности: в случае если телефон стал медленнее работать, а приложения — открываться дольше, это может указывать на наличие вредоносных программ. Другим признаком может стать появление большого количества рекламных объявлений в приложениях. Также пользователям посоветовали обратить внимание на неожиданные списания со счета или исходящие сообщения, которые они не отправляли.

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