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09:52, 19 апреля 2025Силовые структуры

В российском городе таксист помог пассажиру и украл у него 80 тысяч рублей

В Сочи таксист перевел себе с карты пассажира 80 тысяч рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Сочи пассажир попросил таксиста помочь оплатить проезд и остался без денег. Об этом сообщает Telegram-канал УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Доехав до точки назначения, мужчина передал водителю свой телефон, чтобы тот сам перевел себе нужную сумму. Таксист решил воспользоваться моментом и украл с карты пассажира 80 тысяч рублей. Пострадавший обнаружил пропажу денег только через несколько часов и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска Центрального отдела оперативно установили личность злоумышленника. 31-летнего водителя такси задержали. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области водитель такси обманул незрячего пассажира и списал с его карты полмиллиона рублей. Подозрительные переводы заметила приятельница инвалида и забила тревогу.

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