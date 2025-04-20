82-летний радиоведущий назвал две привычки для поддержания здоровья

82-летний британский радиоведущий Тони Блэкберн заявил, что не употребляет мясо

Радиоведущий и диск-жокей Тони Блэкберн в эфире британского ток-шоу «Лоррейн» (Lorraine) назвал две привычки, которые помогают ему поддерживать здоровье. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В ответ на вопрос ведущей шоу Кейт Гаррауэй о том, как он заботится о своем здоровье после выздоровления от перенесенных в 2023 году сепсиса и пневмонии, ведущий заявил, что старается не напрягать себя физическими нагрузками и не употребляет мясо.

«Мой отец был врачом и он сказал мне, чтобы я не слишком много тренировался. Потому что бег разрушает. Так что я никогда не делал никакие упражнения, потому что не люблю спортзалы и все в этом духе», — рассказал 82-летний Блэкберн. Также, по словам радиоведущего, тот факт, что он вегетарианец с самого детства, сыграл ему на руку. Блэкберн объяснил, что диета помогает ему сохранять здоровье в текущий момент.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил привычки, которые разрушают суставы. Специалист заявил, что к проблемам с суставами может привести малоподвижный образ жизни, но при этом предостерег россиян от чрезмерных физических нагрузок, в частности бега.