Кардиолог предупредил о неочевидных симптомах инфаркта

Кардиолог Васильев: Скачки давления могут быть симптомами инфаркта без боли

Инфаркт необязательно проявляется сильной болью за грудиной, отдающей в руку и сердце, заявил кардиолог Сергей Васильев. Неочевидные симптомы инфаркта он назвал «Вечерней Москве».

Васильев рассказал, что инфаркт без боли встречается нечасто, всего в одном проценте случаев. Тем не менее по мнению кардиолога, это самый коварный вид сердечного приступа, так как человек не подозревает о тяжести своего состояния и не обращается за медицинской помощью.

Специалист отметил, что заподозрить инфаркт можно при появлении таких симптомов, как одышка, которая появляется в покое или при минимальной нагрузке, слабость, резкое снижение работоспособности, чрезмерное потоотделение без причины и скачки давления. Он предупредил, что среди симптомов также может быть головная боль, тошнота, повышенная тревожность, головокружение, нехватка воздуха и нарушение ритма сердца. «Я всегда рекомендую пациентам, если на фоне скачка давления, сильной слабости или тревоги вы чувствуете, что "что-то не так", не откладывайте визит к специалисту», — призвал Васильев.

Ранее кардиолог Иван Ефремкин рассказал о признаках «уставшего» сердца. По его словам, это серьезное нарушение в работе сердечно-сосудистой системы проявляется одышкой, быстрой утомляемостью и отеками.