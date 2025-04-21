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16:29, 21 апреля 2025Забота о себе

Кардиолог предупредил о неочевидных симптомах инфаркта

Кардиолог Васильев: Скачки давления могут быть симптомами инфаркта без боли
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrii Zastrozhnov / Shutterstock / Fotodom

Инфаркт необязательно проявляется сильной болью за грудиной, отдающей в руку и сердце, заявил кардиолог Сергей Васильев. Неочевидные симптомы инфаркта он назвал «Вечерней Москве».

Васильев рассказал, что инфаркт без боли встречается нечасто, всего в одном проценте случаев. Тем не менее по мнению кардиолога, это самый коварный вид сердечного приступа, так как человек не подозревает о тяжести своего состояния и не обращается за медицинской помощью.

Специалист отметил, что заподозрить инфаркт можно при появлении таких симптомов, как одышка, которая появляется в покое или при минимальной нагрузке, слабость, резкое снижение работоспособности, чрезмерное потоотделение без причины и скачки давления. Он предупредил, что среди симптомов также может быть головная боль, тошнота, повышенная тревожность, головокружение, нехватка воздуха и нарушение ритма сердца. «Я всегда рекомендую пациентам, если на фоне скачка давления, сильной слабости или тревоги вы чувствуете, что "что-то не так", не откладывайте визит к специалисту», — призвал Васильев.

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