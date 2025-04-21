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16:14, 21 апреля 2025Экономика

Москвичи построили дом для кошек

Жители Москвы построили домик для кошек
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Жители одного из московских районов построили домик для кошек во дворе жилого дома. Об этом стало известно Telegram-каналу «ВАО онлайн Москва».

Постройка появилась в Восточном административном округе по адресу Измайловский бульвар, 67. Деревянный домик окрашен в желтый цвет и украшен гирляндой. Согласно информации, указанной на краше, идею реализовала одна из проживающих рядом семей.

Ранее стало известно, что московские птицы пострадали из-за выпавшего в апреле снега. Дрозды и мелкие певчие птицы испытали затруднения с поиском пропитания во время недавних осадков. Множество ослабших птиц поступило в реабилитационные центры.

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