Москвичи построили дом для кошек

Жители Москвы построили домик для кошек

Жители одного из московских районов построили домик для кошек во дворе жилого дома. Об этом стало известно Telegram-каналу «ВАО онлайн Москва».

Постройка появилась в Восточном административном округе по адресу Измайловский бульвар, 67. Деревянный домик окрашен в желтый цвет и украшен гирляндой. Согласно информации, указанной на краше, идею реализовала одна из проживающих рядом семей.

Ранее стало известно, что московские птицы пострадали из-за выпавшего в апреле снега. Дрозды и мелкие певчие птицы испытали затруднения с поиском пропитания во время недавних осадков. Множество ослабших птиц поступило в реабилитационные центры.