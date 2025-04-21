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14:40, 21 апреля 2025Наука и техника

Ученые выяснили скрытую причину ожирения

Int J Obes: Нарушения привычного распорядка приводят к увеличению массы тела
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые выяснили, почему люди регулярно набирают вес. В International Journal of Obesity опубликована обзорная статья, в которой исследователи системно рассматривают влияние временных нарушений привычного распорядка — как основной причины ежегодного увеличения массы тела.

Речь идет о периодах, когда привычные пищевые и двигательные привычки временно нарушаются. Это может происходить как из-за неприятных событий — например, травм, болезни или стрессов, — так и из-за положительных поводов: отпусков, праздников или переездов. Именно эти «жизненные сбои», по мнению авторов, могут быть главным механизмом накопления жира у большинства людей.

Такая гипотеза объясняет, почему ожирение продолжает расти, несмотря на постоянное внимание к питанию и физической активности. Согласно статье, увеличение веса происходит не постоянно, а скачками — в моменты, когда привычный режим временно сбивается. Это совпадает с уже известными данными о том, что стресс вызывает выброс кортизола и инсулина, снижает уровень сахара в крови и усиливает тягу к калорийной пище.

Авторы подчеркивают: если именно такие короткие периоды играют решающую роль, то профилактика ожирения может быть гораздо проще — достаточно научиться стабилизировать поведение в уязвимые моменты.

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