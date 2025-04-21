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06:34, 21 апреля 2025Наука и техника

Выявили неожиданную пользу отдыха на свежем воздухе

Health Soc Care Community: Прогулки на природе снижают уровень тревожности
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Katie McBroom / Unsplash

Проведение нескольких часов в неделю на свежем воздухе может снижать уровень тревожности и депрессии не хуже лекарств. К такому выводу пришли исследователи из Йоркского университета, наблюдая за состоянием более 200 человек с различными психическими расстройствами. Результаты опубликованы в журнале Health & Social Care in the Community.

В исследовании участвовали 223 человека в возрасте от 18 до 64 лет, большинство из которых испытывали трудности с трудоустройством или жили в социально неблагополучных районах. У всех участников были диагностированы тревожные, депрессивные или посттравматические расстройства.

Им предложили дополнить стандартное лечение регулярным пребыванием на природе: прогулками, садоводством, рыбалкой или спортом. Через три месяца участники ответили на ряд клинических вопросов об уровне тревожности, депрессии и удовлетворенности жизнью.

Оказалось, что уровень тревожности снизился в среднем на 55 процентов, а депрессии — на 51 процент. При этом степень удовлетворенности жизнью выросла на 65 процентов. Самый выраженный эффект наблюдался у тех, кто активно проводил время на природе в течение пяти-восьми недель.

Авторы отмечают, что подобные виды активности не заменяют медикаментозное лечение, но могут служить эффективным и безопасным дополнением — особенно на ранних этапах терапии. Кроме того, улучшения от антидепрессантов часто наступают только через несколько недель, а в некоторых случаях препараты вообще не дают выраженного эффекта.

Учитывая отсутствие побочных эффектов и доступность метода, исследователи призывают шире использовать природную терапию в практике поддержки психического здоровья.

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