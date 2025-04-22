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04:48, 22 апреля 2025Мир

Министра внутренней безопасности США ограбили в ресторане

CNN: У министра внутренней безопасности США Ноэм украли сумку с документами
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм ограбили в ресторане в Вашингтоне, у нее украли сумку с документами и крупной суммой наличных денег. Об этом стало известно телеканалу CNN от источников в правоохранительных органах.

Ноэм стала жертвой злоумышленников, ужиная в центре города в выходной день. «В украденной сумке находились: водительские права, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, служебный пропуск, косметичка, чистые чеки и около 3 тысяч долларов наличными», — говорится в сообщении.

Сотрудники секретной службы, которые обеспечивают безопасность министра и находились с ней в ресторане, просмотрели данные с камер и выяснили, что вором был неизвестный белый мужчина, на лице которого была медицинская маска. По факту инцидента проводится расследование.

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