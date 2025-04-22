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13:59, 22 апреля 2025Экономика

Мосбиржа остановила торги на срочном рынке

Мосбиржа 22 апреля днем приостановила торги на срочном рынке
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мосбиржа днем 22 апреля приостановила торги на срочном рынке. Данные об этом появились на сайте площадки в 13:51 по московскому времени. Причины такого шага не называются.

«О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится также в сообщении.

На срочном рынке торгуются финансовые инструменты с определенным сроком исполнения — фьючерсы и опционы.

Осенью 2024 года, когда Мосбиржа также останавливала торги на срочном рынке, указывалось, что это произошло из-за аппаратной ошибки. 19 ноября сделки не совершались в течение 32 минут — с 16:18 до 16:50 — и возобновились на фоне перехода на резервное оборудование.

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