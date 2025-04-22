Мосбиржа остановила торги на срочном рынке

Мосбиржа 22 апреля днем приостановила торги на срочном рынке

Мосбиржа днем 22 апреля приостановила торги на срочном рынке. Данные об этом появились на сайте площадки в 13:51 по московскому времени. Причины такого шага не называются.

«О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится также в сообщении.

На срочном рынке торгуются финансовые инструменты с определенным сроком исполнения — фьючерсы и опционы.

Осенью 2024 года, когда Мосбиржа также останавливала торги на срочном рынке, указывалось, что это произошло из-за аппаратной ошибки. 19 ноября сделки не совершались в течение 32 минут — с 16:18 до 16:50 — и возобновились на фоне перехода на резервное оборудование.