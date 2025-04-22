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14:32, 22 апреля 2025Забота о себе

Психолог назвала родителям шесть признаков счастливого ребенка

Психолог Молинс назвала свободу в выражении эмоций признаком счастливого ребенка
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Психолог Катя Хименес Молинс заявила, что счастливого ребенка можно выявить по шести признакам. Их она назвала в беседе с изданием La Nacion.

Как отметила Молинс, счастливый ребенок имеет свободу в выражении эмоций. «Он знает, что может показывать свои чувства без осуждения, что родители его поддержат», ─ пояснила психолог. Также такие дети всегда задают взрослым различные вопросы, поскольку стремятся познавать мир.

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По словам специалистки, основой детского счастья является надежная привязанность, выражающаяся в доверии к семье, которая всегда окажет поддержку в трудные времена. Еще одним признаком счастливого ребенка Молинс назвала стремление заниматься творческой деятельностью, причем как в компании, так и в одиночестве. В заключение психолог отметила, что такие дети чувствуют себя комфортно, когда общаются с людьми, и умеют преодолевать трудности.

Ранее психолог Марина Басманова рассказала о причинах психологических травм у детей. По ее словам, негативно на ментальном здоровье ребенка может сказаться отсутствие родительской заботы.

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