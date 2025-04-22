Россияне рассказали о своих эмоциях при посещении исторических мест

«Одноклассники»: Россияне испытывают гордость при посещении памятных мест

Большинство россиян испытывают гордость за историю страны и уважение к предкам при посещении памятных мест, выяснили «Одноклассники» в своем исследовании, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

О гордости заявили 40 процентов из семи тысяч опрошенных россиян из всех регионов страны. Также россияне признались, что испытывают чувство благодарности и вдохновение в таких местах.

По данным исследования, около трети опрошенных несколько раз в год посещают исторически значимые объекты. Один раз в год это делают 38 процентов опрошенных, а раз в несколько лет — 24 процента. Лишь 8 процентов россиян посещают такие места крайне редко.

Наиболее значимыми местами россияне назвали парки и скверы, имеющие историческую ценность, мемориалы и архитектурные памятники, а также исторические здания и сооружения.

Более четверти посещают их из личного интереса для расширения кругозора. Еще ровно четверть совершают там семейные прогулки. Почти половина опрошенных предпочитают посещать исторические точки вместе с семьей или близкими друзьями.

Большинство россиян высказались, что заинтересованы в познавательном контенте о памятных местах страны, в том числе в онлайн-формате. Особенно такую заинтересованность проявляет аудитория старше 55 лет. Кроме того, почти половина опрошенных хотели бы посещать исторические объекты в других городах, но сейчас не имеют такой возможности.

Основной причиной непосещения памятных мест пользователи называют недостаток времени и физические ограничения.