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06:01, 22 апреля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвал неожиданное последствие для организма из-за частого употребления вина

Врач Умнов: Чрезмерное употребление вина приводит к частым переломам
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Бесконтрольное употребление вина может привести к таким неочевидным проблемам, как разрушение костной ткани, мигрень, мочекаменная болезнь, интоксикация металлами и диабет, предупредил хирург Александр Умнов. Об этих и других проблемах он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что чрезмерное употребление вина оказывает разрушительное воздействие на костные ткани, из-за чего у пьющего человека увеличивается частота переломов. Еще одна важная проблема — частые головные боли как от похмелья из-за мочегонного свойства вина, однако это не самая большая проблема, пояснил хирург.

«Ткани головного мозга под воздействием вина начинают отмирать. В комплексе с никотином вино провоцирует кислородное голодание клеток и их еще более быструю гибель. У алкоголиков формируются отеки и рубцы на коре головного мозга и качество его работы существенно ухудшается», — рассказал доктор.

Умнов добавил, что при злоупотреблении напитком почки вынуждены работать с повышенной интенсивностью, что провоцирует пиелонефрит и камни в почках. Кроме того, красное вино содержит высокий уровень токсичных металлов по сравнению с другими напитками в образце, заключил эксперт.

Ранее хирург Умнов назвал вино, пиво и водку самыми коварными алкогольными напитками. Он также отметил, что алкогольные коктейли и алкоэнергетики повышают риск развития цирроза печени, ускоряет процессы деградации головного мозга и риск суицида.

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