Дочь стюардессы раскрыла способ борьбы с забывчивостью в отпуске с помощью туфли

Дочь стюардессы, которая прославилась в социальных сетях благодаря лайфхакам для путешествий, раскрыла способ борьбы с забывчивостью в отпуске с помощью обуви. Секретом она поделилась в TikTok.

Блогерша с ником BeachyKJ рассказала, что бортпроводники часто используют трюк под названием «туфля в сейфе» во время проживания в отелях. Она отметила, что если гости отеля хранят что-то в сейфе, то им лучше положить туда один ботинок.

«Когда вы будете собирать чемодан, вы обратите внимание на то, что ботинок всего один, и сразу же вспомните, что в сейфе лежит его пара, а значит, и ценные вещи», — пояснила девушка.

Пользователи сети пришли в восторг от ее советов. «Я хочу еще 15 серий таких лайфхаков», «Твои видео буквально спасают мне жизнь», — писали в комментариях подписчики.

Ранее эта же блогерша раскрыла несколько советов для облегчения путешествий. Например, девушка посоветовала по возможности как можно чаще летать с ручной кладью, заранее планировать наряды и всегда брать с собой спиртовые салфетки, чтобы протереть грязные поверхности в самолете.