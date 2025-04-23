Дубль и пас Капризова принесли «Миннесоте» победу в матче Кубка Стэнли

«Миннесота» победила «Вегас» в матче плей-офф, в активе Капризова дубль и пас

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» победил «Вегас Голоден Найтс» в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В активе российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова дубль и результативный пас.

Высокая результативность принесла Капризову звание первой звезды матча. Россиянин делит первое место в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли с канадским нападающим «Виннипег Джетс» Марком Шайфли. На счету обоих спортсменов по пять очков (две шайбы и три передачи).

Счет в серии стал равным — 1-1. Третий матч команды проведут на арене «Миннесоты» в ночь на 25 апреля.

