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07:10, 23 апреля 2025Экономика

Некоторым россиянам пообещали рост зарплат в 2025 году

Эксперт по найму персонала Кладов пообещал рост зарплат в сфере строительства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

К концу года в России вырастут зарплаты у линейного персонала в сферах с нарастающим кадровым голодом: строительстве и производственном секторе. Такое мнение в беседе с «Газетой.ру» выразил эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы Мигрант Сервис Андрей Кладов.

По словам специалиста, в 2025 году наиболее уязвимой к кадровому голоду может стать сфера строительства. Дефицит может достичь 16-17 процентов, хватать не будет практически всех рабочих рук строительной отрасли.

«Рост зарплат продолжится в 2025 году, так как кадров по-прежнему не хватает, и важно предлагать лучшие условия для привлечения на стройки», — отметил Кладов, добавив, что зарплата строителей может вырасти еще минимум на 10-27 процентов, если работодатели сохранят темп зарплатного роста, который был замечен в 2024 году.

Ранее опрошенные Центробанком (ЦБ) аналитики понизили свой прогноз роста номинальных зарплат в России в 2025 году. Речь идет о зарплате, которую работодатель выплачивает сотруднику по условиям трудового договора за количество отработанных часов или за объем произведенных товаров и услуг. Предыдущая оценка экспертов подразумевала ее рост в этом году на 12,5 процента. Однако теперь они понизили прогноз на 0,3 процентных пункта (п.п.).

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