Раскрыт генетический секрет древней цивилизации

Nature: Античные цивилизации были тесно связаны друг с другом

Финикийцы, которых традиционно считают выходцами с восточного побережья Средиземного моря, могли на самом деле не быть переселенцами. К такому выводу пришли исследователи из международного коллектива, опубликовавшие свою работу в журнале Nature.

В рамках проекта ученые проанализировали древнюю ДНК более 200 человек, живших в городах финикийской и пунической культур — на территории современного Ливана, Туниса, Испании, Сицилии, Сардинии и Ибицы. Как показал анализ, большинство из них не имели близкого генетического родства с жителями Леванта, где зародилась финикийская цивилизация.

По словам авторов, это говорит о том, что финикийская культура распространялась не за счет массовых миграций, а через культурный обмен. Люди перенимали язык, религию и обычаи, оставаясь при этом потомками местных жителей.

Исследование также выявило прямые семейные связи между людьми, похороненными в разных частях Средиземноморья. Например, у одного из похороненных в Карфагене людей оказался дальний родственник, живший на Сицилии. Это подтверждает существование плотных связей между регионами.

Результаты работы показывают, что античные цивилизации были тесно связаны друг с другом, а культурное влияние не всегда сопровождалось массовыми переселениями. Это меняет представление о том, как формировались древние общества в регионе.