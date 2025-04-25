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13:25, 25 апреля 2025Культура

Катя Лель рассказала о ревности дочери к ее ухажерам

Певица Катя Лель рассказала, что дочь Эмилия ревнует ее к ухажерам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российская певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) рассказала, что 15-летняя дочь Эмилия ревнует ее к ухажерам. Ее слова приводит сайт «Страсти».

«Как-то она сказала: "Мам, а зачем вот этот человек оказывает тебе внимание?" Я сказала, доченька, так жизнь устроена, что люди должны жить вместе. Потому что твоя мама молодая, красивая. Естественно появляется внимание», — вспомнила исполнительница.

Она отметила, что сначала дочь задумалась и «сопротивлялась внутри». «И я ей сказала: "Будет счастлива мама, будет счастлива доченька". Она сказала, молодец мама, я запомнила эту фразу. Поэтому мы договорились», — уточнила Лель.

Ранее певица заявила, что после развода она иногда ходит на свидания с влиятельными мужчинами.

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