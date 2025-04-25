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10:47, 25 апреля 2025Россия

Россиянин лег на рельсы перед движущимся поездом и попал на видео

В Татарстане мужчина лег на рельсы перед движущимся поездом, его сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Татарстане мужчина лег на рельсы перед движущимся поездом. Записанный очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

На кадрах видно, как россиянин спрыгивает с перрона на железнодорожные пути. Увидевший это машинист подает звуковой сигнал. В это время мужчина ложится на рельсы.

Ролик был снят на станции Аметьево, отмечает канал. О дальнейшей судьбе мужчины не сообщается.

Ранее житель Нижегородской области попал под поезд и выжил. Происшествие также попало на видео. На нем видно, как россиянин оказывается на путях в районе переезда прямо перед локомотивом. Машинист не успевает среагировать на появление человека.

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