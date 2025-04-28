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00:15, 28 апреля 2025Наука и техника

Ученые нашли объяснение загадочному выживанию древних людей

Science Advances: В древности охра служила защитой от опасного ультрафиолета
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Esin Deniz / Shutterstock / Fotodom  

Охра, которой древние люди покрывали кожу, могла служить не только украшением, но и защитой от опасного ультрафиолета. К такому выводу пришли ученые из Университета Мичигана, опубликовавшие исследование в Science Advances.

Около 41 тысячи лет назад Земля пережила геомагнитный сбой — событие Лашамп. Магнитное поле ослабло в десять раз, что привело к увеличению уровня ультрафиолетового излучения. Ученые смоделировали глобальные изменения и сопоставили их с археологическими находками.

Оказалось, что именно в затронутых регионах — Европе, Африке и Австралии — в это время распространилось использование охры, появилась наскальная живопись и усложнилась одежда. Исследователи предполагают, что охра могла выполнять функцию природного солнцезащитного крема. Подобные свойства пигмента подтверждаются этнографическими данными: его до сих пор используют, например, в племени химба в Намибии.

Авторы подчеркивают: хотя доказательства косвенные, совпадение слишком точное, чтобы быть случайным. Возможно, именно такие адаптации помогли Homo sapiens пережить катастрофу, с которой не справились неандертальцы.

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