Ученые нашли объяснение загадочному выживанию древних людей

Science Advances: В древности охра служила защитой от опасного ультрафиолета

Охра, которой древние люди покрывали кожу, могла служить не только украшением, но и защитой от опасного ультрафиолета. К такому выводу пришли ученые из Университета Мичигана, опубликовавшие исследование в Science Advances.

Около 41 тысячи лет назад Земля пережила геомагнитный сбой — событие Лашамп. Магнитное поле ослабло в десять раз, что привело к увеличению уровня ультрафиолетового излучения. Ученые смоделировали глобальные изменения и сопоставили их с археологическими находками.

Оказалось, что именно в затронутых регионах — Европе, Африке и Австралии — в это время распространилось использование охры, появилась наскальная живопись и усложнилась одежда. Исследователи предполагают, что охра могла выполнять функцию природного солнцезащитного крема. Подобные свойства пигмента подтверждаются этнографическими данными: его до сих пор используют, например, в племени химба в Намибии.

Авторы подчеркивают: хотя доказательства косвенные, совпадение слишком точное, чтобы быть случайным. Возможно, именно такие адаптации помогли Homo sapiens пережить катастрофу, с которой не справились неандертальцы.