Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Барселона
Завтра
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/2 финала. 1-й матч
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/2 финала. 2-й матч
Даниил Медведев
Сегодня
20:00 (Мск)
Брэндон Накашима
Мадрид (м)
Спартак М
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо М
Fonbet Кубок России|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Вегас Голден Найтс
Завтра
04:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
18:41, 29 апреля 2025Спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка совершила каминг-аут

Трехкратная олимпийская чемпионка Сабликова совершила каминг-аут
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Мартина Сабликова

Мартина Сабликова. Фото: Phil Noble / Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Мартина Сабликова в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) совершила каминг-аут.

37-летняя спортсменка опубликовала совместную фотографию с 29-летней партнершей по сборной Чехии Николой Здрагаловой. «Она была моей опорой, мы счастливы, и мы разделяем прекрасную жизнь вместе уже больше 12 лет», — написала Сабликова.

Чешка взяла два золота на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, а еще одну победу одержала на Играх-2014 в Сочи. Она также по два раза становилась серебряным и бронзовым призером ОИ.

В июле прошлого года Ральф Шумахер, бывший пилот «Формулы-1» и младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, сделал каминг-аут. Экс-спортсмен опубликовал фото, на котором стоит в обнимку с мужчиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил текущее развитие украинского конфликта

    В России появился первый Гастротуристический атлас

    Безопасность в российском городе обеспечат с помощью искусственного интеллекта

    В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о якобы угрозе распространения холеры

    Лавров призвал не читать заявления украинских властей на ночь

    Лавров высказался о прямых переговорах с Украиной

    Сябитова назвала Джеки Чана секс-символом

    Опытная путешественница рассказала о жизни в одном из самых красивых сел в России

    МИД России призвал Германию прекратить убивать граждан Украины

    Звезда «Эйфории» в ультракоротких шортах посетила кантри-фестиваль

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости