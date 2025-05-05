Банк России заявил о сокращении международных резервов

ЦБ: Международные резервы России сократились до 677,8 миллиарда долларов

Международные резервы России сократились за неделю на 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По его информации, на 25 апреля международные резервы РФ составили 677,8 миллиарда долларов. За неделю они уменьшились на полпроцента. Как отмечает ЦБ, это произошло главным образом из-за отрицательной переоценки.

Между тем в прошлом месяце не раз сообщалось об увеличении суммарных объемов международных резервов России. Так, к пятому апреля они достигли рекордной отметки в размере 658 миллиардов долларов. А с 11 по 18 апреля 2025 года они выросли на 25,5 миллиарда долларов, или на 3,9 процента.

В марте международные резервы увеличились до 650,4 миллиарда долларов.