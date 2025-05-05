«Бессмертный полк России» зарегистрировал эмблему

Бессмертный полк зарегистрировал эмблему для акции 9 Мая

Общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдет акция на 9 Мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу в базе Роспатента, организация подала заявку на регистрацию в октябре 2023 года. В апреле 2025 года было принято решение зарегистрировать товарный знак, который будет действовать до 2033 года.

Ранее в столице США Вашингтоне впервые за шесть лет прошла акция «Бессмертный полк». К участию в акции привлекли американский оркестр, исполнивший песни военных лет.