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05:34, 5 мая 2025Экономика

«Бессмертный полк России» зарегистрировал эмблему

Бессмертный полк зарегистрировал эмблему для акции 9 Мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдет акция на 9 Мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу в базе Роспатента, организация подала заявку на регистрацию в октябре 2023 года. В апреле 2025 года было принято решение зарегистрировать товарный знак, который будет действовать до 2033 года.

Ранее в столице США Вашингтоне впервые за шесть лет прошла акция «Бессмертный полк». К участию в акции привлекли американский оркестр, исполнивший песни военных лет.

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