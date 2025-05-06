Стало известно о смерти на СВО назначенного два месяца назад командира дивизии ВДВ

В Дагестане сообщили о смерти на СВО командира дивизии ВДВ полковника Шихабидова

В среднеобразовательной школе (СОШ) №2 города Каспийска в Дагестане сообщили о смерти на специальной военной операции командира 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ полковника Абдулазиза Шихабидова. Публикация размещена на официальной странице СОШ в соцсети «Одноклассники».

Дополнение: По состоянию на 14:00 страница с отчетом о мероприятии была удалена из соцсети, однако в распоряжении редакции сохранились снимки экрана и видеозапись части урока.

Авторы публикации сообщили, что памяти Шихабидова был проведен специальный урок, в ходе которого педагог зачитала посвященную военнослужащему речь министра образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева. На занятии фотография полковника транслировалась на школьную доску, учитель объявила минуту молчания.

Из публикации в Telegram-канале главы Дагестана Сергея Меликова стало известно, что Шихабидов был назначен на должность командира дивизии лишь два месяца назад, в марте 2025 года. Президент России Путин восхищался успехами подразделения. «Они (бойцы под командованием Шихабидова -— прим. «Ленты.ру») воюют достойно, дерзко, результативно и героически», — отмечал глава государства.

Когда и при каких обстоятельствах наступила смерть военнослужащего, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб сын замдиректора ЦРУ. Он хотел получить гражданство России и публиковал видео с Путиным.