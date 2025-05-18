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10:35, 18 мая 2025Путешествия

Россиянка побывала в Швеции и описала местные привычки словами «вызывают стыд»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Россиянка побывала в Швеции и рассказала о привычках местных жителей, которые, по ее мнению, вызывают стыд в РФ. Своими наблюдениями туристка поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» в «Дзене».

По словам автора, в шведском обществе ценятся скромность и равенство. «Здесь не принято демонстрировать богатства или социальный статус — это считается моветоном», — пояснила она. Блогерша отметила, что в России же демонстрация статуса является признаком успеха.

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Путешественница также обратила внимание на то, что шведы любят лаконичность во всем, в том числе в интерьере. Они обставляют квартиры в минималистичном стиле, отказываясь от деталей и лишней мебели.

«Шведы не скрываются за шторами и заборами, их практически нигде нет, — добавила автор. — В России наоборот — для нас важна приватность. Плотные шторы на окнах, высокие заборы на дачах — это обязательные атрибуты каждого россиянина».

Ранее путешественник Алексей Кутовой пообщался с девушкой из Швеции и узнал правду о мигрантах в стране. Она рассказала, что теперь с опаской ходит по улицам вечером.

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