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07:01, 21 мая 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Украинцы распродают иностранцам военные трофеи. У них скупают вещи бойцов СВО и даже фрагменты бомбардировщиков

«Лента.ру»: Украинцы торгуют вещами бойцов СВО и русскими крестами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские граждане развернули на иностранных интернет-площадках активную торговлю трофеями, полученными в ходе российской специальной военной операции. Среди лотов — небольшие обломки беспилотников, фрагменты военных самолетов, шевроны и личные вещи российских бойцов. «Лента.ру» ознакомилась с лотами на зарубежных сайтах объявлений.

Одни из самых распространенных предложений — обломки сбитых или упавших дронов-камикадзе типа «Герань». Продавец просит за такие лоты в среднем порядка 700 долларов (56 тысяч рублей). Лот представляет собой черный ящик со стеклом с одной стороны, внутри которого закреплен довольно крупный фрагмент беспилотника, его фотография в разрушенном состоянии (или другой снимок общего плана с «Геранью» в полете) и пояснительная записка о том, когда и где был сбит этот дрон. Обломки от одного такого БПЛА становятся основой сразу для нескольких лотов.

Простой фрагмент, без дополнений в виде ящика, можно приобрести гораздо дешевле — от 35 долларов. Более ценные элементы дрона, например, бортовой компьютер продается за 800 долларов (64 тысячи рублей).

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торговец военными трофеями

Другое популярное предложение — небольшие фрагменты обшивки и корпусов российских военных самолетов, например, Су-34. Эти обломки гораздо мельче тех, что фигурируют в предложениях с «Геранями», и заключены в более компактные плоские рамки. В рамке — обломок, фотография более крупного обломка и пояснительная записка. Приобрести кусочек Су-34 можно за 200–300 долларов (16–24 тысячи рублей).

Обломок дрона-камикадзе типа «Герань»

Скриншот: Ebay

Торговцы такими трофеями имеют безупречную репутацию на площадке и множество положительных отзывов.

Хороший товар, очень подходит для моих лекций. Слава Украине!

один из покупателей военных трофеев

Украинцы торгуют и личными вещами бойцов спецоперации

Среди объявлений есть лоты с шевронами российских военных. Одно из предложений — срезанная нашивка с символикой Черноморского флота и крейсером «Москва», а также шеврон с фамилией и инициалами бойца. Приобрести этот набор можно за 350 долларов (28 тысяч рублей). У того же продавца можно также найти набор предметов гигиены с надписью «собственность солдата (матроса) продаже не подлежит» и фамилией, вероятно, владельца.

Еще один его лот — бронзовый русский православный крест с распятием, «прекрасный пример христианского искусства из Российской Федерации», стоимостью 175 долларов. Кто был владельцем креста и как он попал к торговцу, не уточняется.

Группировка ВСУ, которая заходила для попытки оккупации части Курской области, она, соответственно, утащила с собой все, что могла, в том числе какие-то трофеи гражданские, военные, передали домой и распродают. Всем торгуют, пытаются на этом зарабатывать, считают, что это абсолютно нормально. Такой уровень культуры у людей и восприятие мира

Алексей Живоввоенный волонтер, публицист

В России тоже продают военные трофеи, но немного

На российских интернет-площадках также можно найти подобные лоты, хотя их не так много. К примеру, на аукционном сайте «Мешок» у единственного дилера есть использовавшиеся украинскими бойцами наколенники и налокотники, каски, подсумки, фляги и другое разнообразное снаряжение.

За большинство предметов торговец просит в среднем 1–3 тысячи рублей — это мелкие элементы амуниции и экипировки. Наиболее дорогие предложения — бронежилеты, за них просят около 30 тысяч рублей. «Привезен в качестве трофея еще с Попасной. Предмет захватил боец подразделения БАРС», — указывает продавец.

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Российское общество не поддерживает такой рынок, считает военный волонтер, публицист Алексей Живов. «Никто это покупать не будет. И воспримут максимально критично. У нас все-таки, видите, гораздо более высокий уровень культуры в обществе. И такие вещи просто ниже человеческого достоинства наших соотечественников», — сказал он «Ленте.ру».

Спрос на подобные трофеи всегда есть — как минимум, из-за коллекционеров, объяснил «Ленте.ру» военный эксперт, политолог Олег Глазунов. По его мнению, торговля трофеями — нормальное явление, отражающее желание людей просто заработать. «Это не отменяет природу человека. Человек всегда стремится заработать на чем-либо, даже во время войны», — подытожил собеседник редакции.

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