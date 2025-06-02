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20:21, 2 июня 2025Путешествия

Руку пятилетнего мальчика засосало в слив бассейна на курорте в Европе

Cronica Balear: Рука пятилетнего туриста застряла в сливе бассейна на Майорке
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lifeforstock / Freepik

Пятилетний мальчик застрял в системе слива бассейна на популярном курорте в Европе. Об инциденте сообщает испанское издание Cronica Balear.

По данным источника, юный турист из Британии вместе с родителями отдыхал в отеле Zafiro на курорте Кан Пикафорте острова Майорка, Испания. Вечером 1 июня он отправился купаться в бассейн и сунул руку в скиммер (часть системы слива, всасывающая грязь — прим. «Ленты.ру»), на котором не было решетки. В итоге конечность мальчика засосало в слив по локоть.

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Сотрудники оперативных служб, приехавшие на место происшествия, не смогли освободить британца без вреда имуществу отеля — спасателям пришлось раскопать землю и вытащить трубу, в которой застрял мальчик. Операция по извлечению руки продлилась около 30 минут: на ребенка предварительно надели каску, закрыли ему уши и распилили трубу. Затем его доставили в больницу на осмотр.

Выяснилось, что постояльцы гостиницы за несколько часов до трагедии сообщали о проблеме слива на ресепшен, но неполадки не устранили. Теперь местные правоохранительные органы расследуют дело, подозревая владельцев отеля в халатности.

Ранее восьмилетний мальчик, отдыхающий в отеле Ибицы, выпал с балкона своего номера. С тяжелой черепно-мозговой травмой его доставили в больницу на Майорке.

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