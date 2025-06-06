Украинские солдаты рассказали о нехватке FPV-дронов в ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку FPV-дронов, сообщает «Би-Би-Си».

Как отметили украинские солдаты, еще год назад они могли позволить себе запустить по 100 FPV-дронов в день, теперь такого они позволить не могут.

Как указали в ВСУ, Украина начала серьезно отставать от России по количеству и качеству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее стало известно, что ВСУ испытывают нехватку вооружения на всех направлениях, при этом правительство страны не занимается снабжением армии.