Не только закаты. В Нижнем Новгороде открылась первая в мире международная биеннале экологического искусства. Что там посмотреть?

В Нижнем Новгороде в рамках биеннале открылась выставка «Кожа Земли»

В Нижнем Новгороде открылась выставка «Кожа Земли» — главный проект международной биеннале экологического искусства. Подобного рода мероприятие проходит впервые в мире и, несмотря на непростую международную обстановку, привлекло более 150 художников из 33 стран. Что они привезли на биеннале и как понимать их работы — в материале «Ленты.ру».

Что представлено на экологической биеннале?

Впервые идея провести международную биеннале, посвященную экологии, появилась у властей Нижегородской области еще до пандемии. Поначалу мероприятие планировали провести в Дзержинске — городе, который в СССР был центром химической промышленности и считался одним из самых экологически неблагополучных городов мира.

С тех пор Нижний Новгород превратился в один из региональных центров современного искусства, поэтому биеннале решили перенести туда. Приехать и сотнями ярких способов высказаться об экологии согласились художники со всего мира — настолько универсальной оказалась эта тема.

Осознание себя частью общего мира — это и есть путь к переменам. Особую ценность проекту придает его международный масштаб: десятки художников из разных стран откликнулись на наше приглашение поговорить о будущем планеты. Это еще раз подтверждает, что тема нашего общего дома не знает границ Олег Беркович заместитель губернатора Нижегородской области

Работы, отобранные для биеннале куратором Юлией Аксеновой, не выглядят назидательными: художники не призывают перестать мусорить и не заламывают руки в отчаянии, что былой чистоты природы уже не вернуть. Напротив, они приглашают к поиску способов жизни в новой реальности, к своеобразному диалогу с неорганическими отходами, которые, кажется, уже никуда не денутся. Для этого они используют как традиционные техники, так и современные технологии вроде нейросетей.

В основной программе биеннале представлен главный проект — «Кожа Земли» (Мытный рынок и гостиница Ермолаевых) — и несколько специальных проектов. Среди них особо выделяются выставки «Цифровые надежды» (пространство ЦЕХ), «Земное/Планетарное» (Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина «Арсенал») и «Зона пчел» (Нижегородский государственный художественный музей). Большинство из них будут открыты до 27 июля.

Все эти локации расположены относительно недалеко друг от друга, поэтому посещение выставок вполне возможно совместить с приятной летней прогулкой по Нижнему Новгороду.

«Кожа Земли»

Главный проект биеннале понравится искушенным знатокам современного искусства. Часть экспозиции, представленной на Мытном рынке, можно назвать экспериментальной. В своих работах художники объединяют научные исследования и маргинализированные формы знания, интерес к традиционным культурам и новейшим технологиям, рациональность и интуицию. Они активно используют синтетические материалы, пластичность которых способна имитировать органические формы и становится важным выразительным средством.

Так, художница из Москвы Мария Мичи, объединившись с микробиологом Ольгой Кондратенко, представила проект «Микробное тело». На холстах силуэты людей наполнены изображением их микробиоты.

Художница объяснила, что это ее размышление о том, как можно увидеть человека с помощью невидимого

На выставке также представлены работы иностранных художников. Среди них — экспонат южнокорейского художника Yangkura «Плава» — это название объединяет слова «пластик» и «лава». Художник собрал обточенный океаном пластик, слившийся с вулканическими породами, песком, ракушками и кораллами, который издалека можно принять за камни, и высадил в него суккуленты. Yangkura выразил желание, чтобы после биеннале растения раздали нижегородцам.

Гораздо более эмоциональной кажется часть выставки, представленная в гостинице Ермолаевых. Атмосфера исторического, еще не прошедшего реконструкцию здания, впервые оборудованного под выставочную площадку, придает работам особую остроту и пронзительность.

Многие размышления художников о «коже Земли» касаются чего-то очень близкого, исконного. Природа здесь предстает как живое плодородное начало, связанное с интуитивным и телесным опытом, — он порой противопоставлен западным моделям рационального познания. Так, сильное впечатление производит работа художников Сергея Сонина и Елены Самородовой о жрецах-снопах, выстроившихся в ряд возле кучи макетов человеческих сердец правильной анатомической формы.

Одна из самых ярких работ выставки создана перуанской художницей Кристиной Флорес Пескоран. Инсталляция «Си Си: сад из сметанных яблок растет между моим сердцем и кожей» из перуанского хлопка, напоминающая гамак из марли, занимает целый зал. Это очень личная работа, посвященная борьбе художницы с раком кожи.

«Земное/Планетарное»

Биеннале открылась выставкой «Земное/Планетарное» — посмотреть на нее можно в сердце города, в музее «Арсенал», расположенном возле нижегородского Кремля. Это, пожалуй, одно из самых буквальных высказываний биеннале: художники прямо показывают последствия глобальных процессов изменения климата и загрязнения окружающей среды, обращаются и к локальным проблемам, фокусируясь на их конкретных проявлениях.

При входе на выставку зрителей встречает масштабная инсталляция корейской художницы Ким Сун-Им «Морской пейзаж» из мусора, выловленного у берегов острова Чеджу. У зрителя, который находится в коридоре из разнообразных пластиковых отходов, свисающих с потолка на хлопковых нитях, создается ощущение, будто он действительно плывет под водой.

В работе направления science-art группы «Стейн» на визуализации можно увидеть, как много мусора летает вокруг Земли по разным орбитам, позволяя по-новому осмыслить масштаб нашего мира и то, что мы после себя оставляем.

Другие художники, наоборот, устремили свой взор на микромир. Так, Мария Арендт представила панно, на которых вышиты насекомые — самка богомола и два ручейника. Художница размышляет о влиянии генно-модифицированных организмов на репродуктивные способности самок насекомых и паукообразных.

Китайский фотограф Чжан Сяо на одной из своих работ запечатлел крупным планом яблоки из заброшенных садов. Если не знать, что именно на этих снимках, может показаться, что это человеческая кожа. Плоды с больных, обработанных пестицидами деревьев вряд ли стоит есть.

Фотограф вполне осознает, что проблема заброшенных яблоневых садов с больными деревьями — далеко не самая важная в масштабах страны, однако своими снимками дает понять, как разные формы жизни пронизывают друг друга, а человеческое и нечеловеческое пребывают в симбиотическом единстве.

«Зона пчел»

Выставка «Зона пчел», расположенная в музее русского искусства конца XIX века, не ограничивается выделенным для нее пространством. Кураторы предусмотрели хулиганские интервенции современного искусства в консервативную классическую площадку.

Так среди классических пейзажей Левитана и Шишкина появляется картина Марии Сафроновой, на которой не просто изображены пчелы над лугом, небольшие фигурки насекомых украшают и раму. По замыслу создателей выставки, старое и новое искусство так вступают в диалог, а зритель может увидеть, как менялось отношение человека к природе на протяжении столетий.

Художник Антон Кузнецов поднимает вопрос взаимоотношений человека, технологий и природы. Его работы складываются в сюжет о катастрофе мира будущего, где пчел пришлось заменить механизмами. Вывешенные в хронологическом порядке картины вызывают ассоциацию с комиксом в жанре постапокалипсис, а инсталляции, напоминающие противогазы и подсолнухи, пожухшие из-за радиации, лишь усиливают эмоциональный эффект.

Мария Сафонова смотрит на пчел иначе — заняться темой ее вдохновила поездка на пасеку. Она приехала в самый разгар цветения и услышала над полем необычную тишину: опыление агрохимикатами пошло не по графику, и все пчелы погибли. Ее это так впечатлило, что она решила узнать больше об отношениях людей и пчел и пришла к выводу, что мы не так уж отличаемся друг от друга.

Там, где у пчел постоянно забирают мед, они становятся нервными и агрессивными. Там, где забирают только излишки, они мирно сосуществуют с людьми, и никакая спецзащита не нужна Мария Сафронова художница

Серия работ художницы демонстрирует многочисленные параллели между сообществами пчел и людей, сходство между ними обнаруживается в различных структурах — от устройства домов до общественных институтов. Завершается экспозиция религиозными мотивами, и это яркий финальный аккорд.

«Цифровые надежды»

«Цифровые надежды» больше всего понравятся любителям мультимедийного искусства. Это, пожалуй, самый оптимистичный проект биеннале: хотя художники и визуализируют необратимость природных процессов вроде глобального потепления, вместе с тем они дают надежду на обретение хрупкого мира с планетой.

Несколько залов посвящено осмыслению взгляда машины на природу: например, художник Квайола в работе Jardins d’Été переосмысляет традиции французского импрессионизма, используя сложные технологические средства для фиксации нюансов окружающей среды, которые незаметны человеку. В его видеоработе представлены покачивающиеся цветущие растения, однако траектория их движения кажется будто бы заглитченной и ненатуральной.

Внимание зрителя неизбежно привлечет инсталляция 52 Гц в виде скелета кита, внутри которого размещена напоминающая интерьер подлодки металлическая цистерна с аудиоинсталляцией. Невозможно пройти и мимо объекта Recycle Group «Замкнутая система», который состоит из человеческих фигур в шлемах виртуальной реальности. Люди, выстроенные в форме нуля, напоминают дайверов, что, возможно, отсылает к образам из произведений Сергея Лукьяненко.

Венчает экспозицию крайне эффектная инсталляция «Точка сингулярности» от студии Sila Sveta х МТС Live. Это первая в России 360° LED-сфера диаметром десять метров, полностью замкнутая изнутри. Художники поднимают экзистенциальные темы происхождения жизни и Вселенной и благодаря высоким технологиям обеспечивают полное погружение зрителя.

Все без исключения посетители выставки, выходящие из сферы, выглядят глубоко задумавшимися и пораженными. Некоторым приходится крепко держаться за перила, спускаясь по железной лестнице, на которую водружен объект.