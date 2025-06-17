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14:42, 17 июня 2025Экономика

Россия обязалась списать Таджикистану долг за газ

«Инфотэк»: Россия в течение десяти лет спишет Таджикистану $297 млн долга на газ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Соглашение, которое в конце апреля подписали глава Минэнерго России Сергей Цивилев и министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума, предусматривает обязательство России постепенно списать долг республики за газ. Об этом со ссылкой на данные протокола, утвержденного нижней палатой парламента Таджикистана, пишет «Инфотэк».

По состоянию на 31 декабря 2024 года задолженность перед российско-таджикским предприятием Сангтудинская ГЭС-1 достигла 297 миллионов долларов. В период до 2034 года включительно ее поэтапно аннулируют.

Также документ продлевает срок возврата инвестиций с 20 до 35 лет, то есть до 2048 года, и урегулирует вопрос тарифов на покупку электроэнергии.

На указанную ГЭС в Таджикистане приходится 12 процентов выработки электроэнергии. Единственным ее покупателем является государственный энергохолдинг «Барки Точик». При этом 75 процентов минус одна акция предприятия принадлежат России.

Ранее Минэнерго оценило рост тарифов на электроэнергию и тепло в случае, если власти поддержат инициативу «Газпрома» по увеличению тарифов на газ для промышленных предприятий на десять процентов два раза в месяц. Компания объясняет необходимость увеличения платежей внутри страны потерей большей части европейского рынка, которые ранее позволяли компенсировать возникающие расходы.

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