Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:08, 25 июня 2025Россия

Военкоры раскритиковали законопроект о сборах на помощь российским солдатам

Военкор Алехин раскритиковал проект закона о реестре помогающих СВО волонтеров
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Роман Алехин / VK

Российский военкор Роман Алехин и ряд других военных блогеров раскритиковали проект закона депутата Госдумы Ольги Занко о реестре помогающих специальной военной операции (СВО) волонтеров и банковских спецсчетах для них. Свое мнение общественники опубликовали в Telegram.

Так, по мнению Алехина, инициатива Занко о регулировании сборов для военных не поможет защититься от мошенничества, но затруднит работу реально работающих гуманитарщиков. «Видимо, цель не в помощи, а реально в том, чтобы подорвать волонтерскую деятельность и снизить поддержку наших подразделений и бойцов», — написал в блоге Алехин.

С общественником согласился военблогер «Белорусский силовик», освещающий достижения и проблемы в зоне СВО. По его мнению, новые регуляторные механизмы для волонтеров усложнят «и без того тяжелую жизнь честных волонтеров».

Материалы по теме:
«Я все-таки надеюсь, что он в плену» Сотни тысяч семей ждут возвращения отцов и мужей с СВО. Как они живут в этом ожидании?
«Я все-таки надеюсь, что он в плену»Сотни тысяч семей ждут возвращения отцов и мужей с СВО. Как они живут в этом ожидании?
20 февраля 2025
«Осколок зашел через шею и пробил легкое» Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
«Осколок зашел через шею и пробил легкое»Военные медики — о том, какие ранения получают бойцы и как выжить на СВО
26 марта 2025
«Леса выглядят так, как в Первую мировую» Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
«Леса выглядят так, как в Первую мировую»Что пережила Курская область за время оккупации ВСУ и как долго там будет опасно жить?
14 марта 2025

В свою очередь, автор связанного с военнослужащими и силовиками блога «Два майора» попросил депутатов думать и руководствоваться в своей деятельности принципом «не навреди». «Контроль государства необходим. Но не в ущерб людям. И фронту», — заявил военблогер.

Ранее российские бойцы описали свои траты в зоне спецоперации. Они сообщили, что вынуждены тратить по 200-300 тысяч рублей в месяц на продукты, одежду и снаряжение.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Долой всех коррупционеров». В центре Киева прошла акция протеста. Люди просят Трампа навести порядок на Украине

    Вяльбе прокомментировала расследование в Швеции из-за фотографии с грузовиком

    Следователи заинтересовались данными о нарушениях в парке «Тайган» после нападения льва

    Пенсионерки своими руками починили дорогу в российском городе и попали на видео

    Продажи Tesla в Европе рухнули

    Макрон выступил с призывом к Европе по вопросу России

    В зоне СВО начали применять новую модификацию «Герани-2»

    Работающая в Emirates россиянка рассказала о запрете на сон в самолете

    Перестал падать один из сегментов российского авторынка

    На саммите НАТО началась встреча Зеленского с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости