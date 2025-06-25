Военкоры раскритиковали законопроект о сборах на помощь российским солдатам

Военкор Алехин раскритиковал проект закона о реестре помогающих СВО волонтеров

Российский военкор Роман Алехин и ряд других военных блогеров раскритиковали проект закона депутата Госдумы Ольги Занко о реестре помогающих специальной военной операции (СВО) волонтеров и банковских спецсчетах для них. Свое мнение общественники опубликовали в Telegram.

Так, по мнению Алехина, инициатива Занко о регулировании сборов для военных не поможет защититься от мошенничества, но затруднит работу реально работающих гуманитарщиков. «Видимо, цель не в помощи, а реально в том, чтобы подорвать волонтерскую деятельность и снизить поддержку наших подразделений и бойцов», — написал в блоге Алехин.

С общественником согласился военблогер «Белорусский силовик», освещающий достижения и проблемы в зоне СВО. По его мнению, новые регуляторные механизмы для волонтеров усложнят «и без того тяжелую жизнь честных волонтеров».

В свою очередь, автор связанного с военнослужащими и силовиками блога «Два майора» попросил депутатов думать и руководствоваться в своей деятельности принципом «не навреди». «Контроль государства необходим. Но не в ущерб людям. И фронту», — заявил военблогер.

Ранее российские бойцы описали свои траты в зоне спецоперации. Они сообщили, что вынуждены тратить по 200-300 тысяч рублей в месяц на продукты, одежду и снаряжение.