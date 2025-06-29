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22:50, 28 июня 2025Интернет и СМИ

В Госдуме рассказали об условиях прекращения сбоев в Рунете

Депутат Горелкин: для прекращения сбоев в Рунете нужны международные стандарты
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Сбои в Рунете и мировой сети будут продолжаться до тех пор, пока не будут выработаны международные стандарты работы. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Государственной думы России по информационной политике Антон Горелкин в интервью РИА Новости.

По его словам, большим странам многократно предлагалось задать единые понятные международные стандарты работы, однако выработать их так и не удалось. В мировом масштабе сбои будут происходить, пока это неизбежно, считает депутат. Горелкин отметил, что глобальная сеть нуждается в формировании глобальных правил.

Сегодня интернет стал еще одним сегментом для различных киберконфликтов, поэтому, к сожалению, сбои продолжатся, уверяет первый замглавы комитета Госдумы.

28 июня стало известно о масштабных сбоях в работе крупного российского оператора. Не так давно в Госдуме выступили с предложением оповещать население об отключениях интернета. Парламентарии считают, что данная мера способна помочь разгрузить службы поддержки операторов связи.

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