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23:00, 30 июня 2025Россия

Рост тарифов ЖКХ, социальные вклады и усложнение возможности взять ипотеку. Что изменится в России с 1 июля

С 1 июля в России изменят тарифы ЖКХ и усложнят возможность взять ипотеку
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С 1 июля в России начинает действовать ряд новых законов и правил, которые коснутся миллионов граждан. В числе изменений — плановый ежегодный рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), изменения в правилах хранения и обработки персональных данных, появление социальных счетов и вкладов в банках, а также усложнение возможности взять ипотеку. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Ленты.ру».

Изменения в финансовой сфере

  • Тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют на 11,9 процента. При этом, например, тарифы на газ для населения поднимут на 10,3 процента, на электроэнергию — на 12,6 процента.
  • Россияне смогут открывать социальные вклады. Для получателей господдержки станут доступны социальные счета, размер процентов по которым будет равен максимальному размеру ставки по вкладам физических лиц сроком до одного года включительно, привлекаемым кредитной организацией. Операции будут проводиться в рублях, максимальный размер вклада составит 50 тысяч рублей на один год с возможностью продления.
  • Получить ипотеку станет сложнее. Банки обяжут соблюдать новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) при выдаче кредитов на жилье  — это ограничения, устанавливаемые Банком России (Центральный банк, ЦБ) на выдачу рискованных кредитов. Самые жесткие лимиты затрагивают ипотеку, например, на новостройки с низким первоначальным взносом.

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Другие изменения с 1 июля 2025 года

  • Документы по административным делам разрешили подавать в суд онлайн. Сделать это можно будет через «Госуслуги» и другие официальные онлайн-сервисы, понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись.
  • Персональные данные россиян полностью запретят хранить и обрабатывать за границей. Теперь весь цикл работы с персональными данными — от сбора до удаления — должен будет происходить исключительно на территории страны. Исключение сделано только для тех случаев, когда обработка данных за границей разрешена законом или российским правительством.
  • Вводится обязательная маркировка ряда бакалейных товаров. Среди них соусы, специи, приправы, пряности, сухие бульоны, сухие супы и уксусы.

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