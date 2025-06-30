С 1 июля в России изменят тарифы ЖКХ и усложнят возможность взять ипотеку

С 1 июля в России начинает действовать ряд новых законов и правил, которые коснутся миллионов граждан. В числе изменений — плановый ежегодный рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), изменения в правилах хранения и обработки персональных данных, появление социальных счетов и вкладов в банках, а также усложнение возможности взять ипотеку. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Ленты.ру».

Изменения в финансовой сфере

Тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют на 11,9 процента. При этом, например, тарифы на газ для населения поднимут на 10,3 процента, на электроэнергию — на 12,6 процента.

При этом, например, тарифы на газ для населения поднимут на 10,3 процента, на электроэнергию — на 12,6 процента. Россияне смогут открывать социальные вклады. Для получателей господдержки станут доступны социальные счета, размер процентов по которым будет равен максимальному размеру ставки по вкладам физических лиц сроком до одного года включительно, привлекаемым кредитной организацией. Операции будут проводиться в рублях, максимальный размер вклада составит 50 тысяч рублей на один год с возможностью продления.

Для получателей господдержки станут доступны социальные счета, размер процентов по которым будет равен максимальному размеру ставки по вкладам физических лиц сроком до одного года включительно, привлекаемым кредитной организацией. Операции будут проводиться в рублях, максимальный размер вклада составит 50 тысяч рублей на один год с возможностью продления. Получить ипотеку станет сложнее. Банки обяжут соблюдать новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) при выдаче кредитов на жилье — это ограничения, устанавливаемые Банком России (Центральный банк, ЦБ) на выдачу рискованных кредитов. Самые жесткие лимиты затрагивают ипотеку, например, на новостройки с низким первоначальным взносом.

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

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