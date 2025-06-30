Мужчина несколько раз выстрелил в пенис брату во время ссоры

Американец несколько раз выстрелил брату в нижнюю часть тела во время ссоры

В США арестовали жителя штата Теннесси, который поссорился с двоюродным братом и несколько раз выстрелил ему в нижнюю часть тела. Об этом сообщает WREG-TV.

За решеткой оказался 43-летний Артур Уильямс из района Натбуш. Инцидент случился около трех часов ночи 26 июня. Полиция прибыла на место происшествия после сообщения о стрельбе. На месте они обнаружили Уильямса и его двоюродного с многочисленными огнестрельными ранениями.

Уильямс сдался властям без сопротивления и рассказал, что применил пистолет для самообороны во время ссоры с братом. При этом, согласно полицейскому отчету, пострадавший мужчина был ранен в «бедро, ягодицу, левую ногу и несколько раз в пенис». Американца доставили в тюрьму округа Шелби. Он не назвал причину конфликта с родственником.

Ранее сообщалось, что у мужчины из Ганы случился сердечный приступ после того, как обманутая любовница раскритиковала его пенис. Спасти ганца не удалось.