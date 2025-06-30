Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:17, 30 июня 2025Мир

На Западе сделали неудобное заявление о ВКС России

MWM: Россия обладает более современной и эффективной авиацией, чем Украина
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Россия обладает более эффективной и современной авиацией, чем Украина. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Уточняется, что все истребители F-16, поставляемые Военно-воздушным силам Украины, это ранние варианты времен холодной войны — радиоэлектронное и авиационное оборудование давно устарело, отмечается в публикации.

Помимо этого, воздушные судна, находившиеся в эксплуатации десятилетиями до передачи Украине, требуют существенно больших затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию, пишет издание. Между тем, подавляющее большинство российских истребителей значительно новее.

29 июня стало известно о потере Украиной еще одного истребителя F-16. По данным Воздушных сил ВСУ, самолет получил повреждения и начал терять высоту. Управлявший им летчик не смог катапультироваться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан ответил на критику диаспоры в России

    На Западе сделали неудобное заявление о ВКС России

    В российском городе организовали проверку случаев пищевого отравления на выпускном

    Экс-президент Грузии посетила митинг в Тбилиси

    Рисунки XX века с описанием жизни в будущем насмешили пользователей сети

    Азербайджанская диаспора России раскритиковала реакцию Баку на события в Екатеринбурге

    Женщина завела многодетного бойфренда-вдовца и столкнулась с проблемой

    В США обратили внимание на старение ВСУ

    Учительница рассказала коллеге о сексе с учеником и попала под суд

    В Android 16 появилась защита от вышек-шпионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости